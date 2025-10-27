Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
19:30
СочиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
23:00
АтлетикоНе начат

Футболист "Крыльев" Костанца: надеюсь, мы сможем выиграть Кубок России

Защитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца высказался о целях команды в Кубке России.
Фото: Global Look Press
"Крылья Советов" надеются выиграть Кубок России в этом сезоне. Я абсолютно серьезно. В прошлом сезоне "Ростов" дошел же до финала. Чем мы хуже?" - приводит слова Костанцы "РБ Спорт".

Самарские "Крылья Советов" заняли третье место на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России - самарцы сыграют в плей-офф нижней сетки с победителем пары "Челябинск" - "КАМАЗ".

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал обладателем Кубка России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Ростовом" со счетом 0:0 (4:3 - пен.).

