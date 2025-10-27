Матчи Скрыть

Чернов: у меня нет обиды на "Спартак", что меня отдали в аренду

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов рассказал, есть ли у него обида на "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У меня нет обиды на "Спартак", что меня отдали в аренду. Говорят, что я сильнее Ву? Не обращаю на это внимание", - цитирует Чернова "СЭ".

Никита Чернов перешел в "Крылья Советов" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца сезона. В составе самарцев центральный защитник провел в текущем сезоне 9 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.

