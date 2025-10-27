Бывший президент "Локомотива": "железнодорожники" не станут чемпионами

"Самая главная проблема "Локомотива" — неумение играть с командами среднего уровня. Пока они не научатся выигрывать у команд, которые ниже уровнем, чемпионом стать не смогут. Пока этого в "Локомотиве" нет, отсюда говорить о том, что "Локомотив" выиграет золото, я бы не стал. Они, конечно, будут бороться, но чемпионами точно не станут", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
Вчера, 26 октября, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в 13 туре Российской Премьер-Лиги - 1:1. После 13 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 27 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.
По итогам прошлого сезона "железнодорожники" заняли 6 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 30 встречах, чемпионом России впервые в истории стал "Краснодар", серебряные медали завоевал петербургский "Зенит", бронзовые - ЦСКА.
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"