"Игра не идёт, надо прибавлять и тренеру, и футболистам. Понятно, что уже часть чемпионата прошла, и, конечно, многие вправе были ожидать от сынов Карпина взрослой игры, но пока она подростковая", - приводит слова Губерниева Metaratings.
В воскресенье, 26 октября, московское "Динамо" на выезде уступило петербургскому "Зениту" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Бителло, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
После 13 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.
"Надо прибавлять и тренеру, и футболистам". Губерниев - об игре "Динамо"
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"