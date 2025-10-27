Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ахмат
2 - 4 2 4
СочиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
23:00
АтлетикоНе начат

"Надо прибавлять и тренеру, и футболистам". Губерниев - об игре "Динамо"

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Игра не идёт, надо прибавлять и тренеру, и футболистам. Понятно, что уже часть чемпионата прошла, и, конечно, многие вправе были ожидать от сынов Карпина взрослой игры, но пока она подростковая", - приводит слова Губерниева Metaratings.

В воскресенье, 26 октября, московское "Динамо" на выезде уступило петербургскому "Зениту" в матче 13 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2, забитыми мячами отметились Бителло, Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

После 13 сыгранных туров команда Валерия Карпина располагается на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится