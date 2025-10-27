Экс-игрок "Спартака" высказался о Станковиче

- Станковичу нужно дать доработать хотя бы до зимней паузы. Какие могут быть претензии к нему? Всё-таки победы есть, борьба за самые высокие места продолжается, - сказал Яковлев "Чемпионату".
Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 22 очка в 13 сыгранных матчах.
Экс-игрок "Спартака" Павел Яковлев высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: "Чемпионат"