Экс-игрок "Спартака" высказался о Станковиче

Экс-игрок "Спартака" Павел Яковлев высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: "Чемпионат"
- Станковичу нужно дать доработать хотя бы до зимней паузы. Какие могут быть претензии к нему? Всё-таки победы есть, борьба за самые высокие места продолжается, - сказал Яковлев "Чемпионату".

Напомним, Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с мая 2024 года. На данный момент подопечные сербского специалиста идут на шестом месте в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 22 очка в 13 сыгранных матчах.

