Яковлев - о "Крыльях": результата нет, в начале сезона команда выглядела намного лучше

- У "Крылышек" тяжёлая ситуация. Результата нет, в начале сезона команда выглядела намного лучше. Нужно дождаться зимы. Дать доработать Адиеву, а там либо применять меры, либо довериться нынешнему тренеру, - сказал Яковлев "Чемпионату".
25 октября "Крылья Советов" уступили ЦСКА (0:1) во матче 13-го тура РПЛ.
На данный момент подопечные Магомеда Адиева занимают 11-е место в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 13 матчах.
Экс-игрок "Спартака" и "Крыльев Советов" Павел Яковлев оценил выступление самарцев в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"