Писарев оценил игру "Краснодара"

Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- "Краснодар" научился терпеть и не терять свои очки. Да, с лидерами команда не всегда играет удачно. Но чемпионом становится тот, кто берёт свои очки с командами из середины и нижней части таблицы, - сказал Писарев "Матч ТВ".

На данный момент действующий чемпион России "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 29 очков в 13 матчах. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева примут на своем поле "Спартак".

