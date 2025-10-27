Ташуев дал совет московскому "Локомотиву"

- "Локомотиву" зимой нужно взять пару сильных футболистов. Пускай иностранцев, но чтобы побороться за чемпионство. Чтобы становиться чемпионами, нужны покупки, - сказал Ташуев Metaratings.
На данный момент "Локомотив" занимает второе место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 27 очков в 13 сыгранных матчах. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют на выезде с "Зенитом".
Российский тренер Сергей Ташуев посоветовал "Локомотиву" приобрести новых футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"