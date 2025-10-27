Губерниев: боюсь, в конце сезона у "Динамо" будет другой тренер

- Я хочу пожелать "Динамо" подвижности, потому что если этой подвижности не будет, такой амплитуды и вариативности, тогда заканчивать чемпионат, я боюсь, будет другой тренер, - сказал Губерниев Metaratings.
Напомним, Валерий Карпин возглавляет "Динамо" с июня текущего года.
26 октября московское "Динамо" потерпело выездное поражение от "Зенита" в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:2.
На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на девятом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков в 13 сыгранных матчах.
Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал игровое состояние московского "Динамо".
Фото: "Чемпионат"