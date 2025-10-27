Главный тренер "Сочи" высказался о победе над "Ахматом"

- Мы радуемся, очень довольны. Но я уже готовлюсь к следующему матчу. Качели были даже при счете, когда мы вели в три мяча. Давление чувствовали на протяжении всей игры, - сказал Осинькин "Матч ТВ".
"Сочи" одержал выездную победу над "Ахматом" со счетом 4:2. В составе "Ахмата" дублем отличился Матвей Самородов. За "Сочи" два гола забил Михаил Игнатов, по разу поразили ворота Игнасио Сааверда и Дмитрий Васильев.
Одержав победу, "Сочи" поднялся на 15-е место в таблице с 8 очками, "Ахмат" опустился на девятую строчку с 16 баллами.
Главный тренер "Сочи" Игорь Осинькин высказался о победе над "Ахматом" (4:2) в матче 13-го тура РПЛ.
