- Да, это возможно, но пока никаких предложений из России не поступало. При выборе между европейским и российским клубом Личка будет исходить из амбиций команд. Вряд ли он согласится на менее статусный российский клуб, чем "Динамо", - сказал Николаев Sport24.
Ранее Марцел Личка был уволен из турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк".
Марцел Личка уже возглавлял московское "Динамо" с 2023 по 2025 год. Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.
На данный момент московское "Динамо" возглавляет Валерий Карпин. Под руководством российского специалиста бело-голубые идут на восьмом месте с 16 очками.
Агент Лички заявил о возможном возвращении тренера в РПЛ
Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера московского "Динамо" Марцела Лички, высказался о возможном возвращении специалиста в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"