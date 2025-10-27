Матчи Скрыть

Корнаухов — о главной проблеме "Динамо": это их беда по всему сезону

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов раскритиковал оборонительные действия московского «Динамо» после поражения от «Зенита».
Фото: ФК "Динамо"
«Не очень здорово они играют в обороне. Мы видим, сколько они позволяют создавать у своих ворот. Это их беда по всему сезону. Они не могут сыграть закрыто. Эта болезнь, отсутствие надежности — это происходит от матча к матчу», — заявил Корнаухов «Матч ТВ».

Напомним, Валерий Карпин возглавляет «Динамо» с июня текущего года.

26 октября московское «Динамо» потерпело выездное поражение от «Зенита» в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:2.

На данный момент подопечные Валерия Карпина идут на девятом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков в 13 сыгранных матчах. Также «Динамо» пропустило 21 мяч в этих турах. Это наихудший показатель среди топ-10 команд РПЛ.

