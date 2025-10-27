«Меня удивляет отсутствие Джикии в расширенном списке. Он стабильно играет в «Антальяспоре». Валерий Георгиевич сказал, что возрастного ценза у нас нет. Вызываются Бевеев, Осипенко. У России всегда были проблемы с центральными защитникам — хотя бы рассмотреть его можно было бы. Да, его команда много пропускает, но в Турции такой футбол», — отметил Никитин «Матч ТВ».
Свой последний матч за сборную России Георгий Джикия провёл в октябре 2023 года, играя против сборной Кении. В той игре он был капитаном команды. Всего же на его счету 44 матча за национальную сборную, в которых он забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.
31-летний Джикия выступает за турецкий «Антальяспор», куда он перешёл летом 2025 года. С тех пор он провел 10 матчей в турецкой Суперлиге, в которых забил 2 мяча. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 2 миллиона евро по версии Transfermarkt.
Сборная России проведёт товарищеские матчи с Перу (12 ноября, Санкт-Петербург) и Чили (15 ноября, Сочи). В расширенный состав команды вошли 39 игроков.
Никитин: удивляет отсутствие Джикии в расширенном списке сборной России
Бывший защитник «Химок» Алексей Никитин прокомментировал отсутствие Георгия Джикии в расширенном списке сборной России на товарищеские матчи с Перу и Чили.
Фото: ФК "Антальяспор"