Агент Джикии считает, что защитник заслужил попасть в расширенный состав сборной России

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы защитника "Антальяспора" Георгия Джикии, высказался о непопадании футболиста в сборную России.
Фото: GETTY IMAGES
"Думаю, что помощники Карпина следят за тем, как Георгий выступает. Надо потерпеть. Заслужил ли он попасть в расширенный список? Я считаю, что да, но я необъективен. Если бы выбирал я, Георгий точно был бы в расширенном списке", - цитирует Кузьмичева "СЭ".

Напомним, что ранее стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьские сборы - Георгий Джикия не был вызван в состав национальной команды. В ноябре команда Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи - с Перу и Чили.

Георгий Джикия выступает за турецкий "Антальяспор" с лета текущего года - защитник провел за клуб во всех турнирах 10 матчей и отметился 2 забитыми мячами. На счету футболиста 44 матча в составе сборной России и 2 забитых гола.

