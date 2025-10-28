Агент Джикии считает, что защитник заслужил попасть в расширенный состав сборной России

"Думаю, что помощники Карпина следят за тем, как Георгий выступает. Надо потерпеть. Заслужил ли он попасть в расширенный список? Я считаю, что да, но я необъективен. Если бы выбирал я, Георгий точно был бы в расширенном списке", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Напомним, что ранее стал известен расширенный состав сборной России на ноябрьские сборы - Георгий Джикия не был вызван в состав национальной команды. В ноябре команда Валерия Карпина проведет две товарищеские встречи - с Перу и Чили.
Георгий Джикия выступает за турецкий "Антальяспор" с лета текущего года - защитник провел за клуб во всех турнирах 10 матчей и отметился 2 забитыми мячами. На счету футболиста 44 матча в составе сборной России и 2 забитых гола.
