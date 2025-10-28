Матчи Скрыть

"Это место незаслуженно". Нападающий "Оренбурга" - о турниром положении команды

Нападающий "Оренбурга" Хорди Томпсон высказался о текущем турнирном положении команды.
Фото: ФК "Оренбург"
"Ни одной команде не будет нравиться находиться та том месте, где сейчас располагается "Оренбург". Но это место незаслуженно. Всё ещё можно исправить, мы это и сделаем. Остаётся только работать и улучшать эту ситуацию", - цитирует Томпсона "Чемпионат".

В 13 туре Российской Премьер-Лиги "Оренбург" на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 0:1, автором единственного забитого мяча стал форвард красно-белых Манфред Угальде.

После 13 сыгранных туров оренбуржцы располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе. В 14 туре РПЛ "Оренбург" примет на домашнем стадионе "Сочи".

