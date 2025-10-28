Матчи Скрыть

Агент Бонгонды рассказал о состоянии полузащитника "Спартака" перед матчем с "Краснодаром"

Футбольный агент Зухаир Эссикаль, представляющий интересы полузащитника "Спартака" Тео Бонгонды, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Спартак"
"Тео восстановится к матчу против "Краснодара". Думаю, он должен быть готов и будет в заявке на эту игру, но не могу сказать точно, выйдет ли он на поле", - приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Тео Бонгодна пропустил несколько матчей московского "Спартака" из-за повреждений, полузащитник вышел на поле в 3 встречах и не отметился результативными действиями.

После 13 сыгранных туров столичный клуб располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками. В 14 туре Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича сыграет на выезде с "Краснодаром", который является действующим чемпионом страны.

