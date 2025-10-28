"От нас ждали большего. Но видим то, что видим. От первого места 13 очков отрыва, главным турниром становится Кубок? Думаю, нет - еще много игр, все может произойти", - цитирует Глебова "РБ Спорт".
После 13 сыгранных туров московское "Динамо" находится в середине турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, занимая восьмое место. Бело-голубые набрали 16 очков и на тринадцать баллов отстают от первой строчки.
В субботу, 1 ноября, динамовцы сыграют в гостях против казанского "Рубина" в рамках 14-го тура чемпионата России.
Глебов высказался о турнирном положении "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал 8-е место каманды в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"