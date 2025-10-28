Мостовой: Личка захочет вернуться в Россию, это лакомый чемпионат

"Честно сказать, не верю, что он придет в "Спартак". Футбол - это не наука. Марцел захочет вернуться в Россию, это лакомый чемпионат. Если вернется в Россию, то я ему тоже готов помочь!" - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Напомним, ранее Rusfootball.info сообщал о том, что Марцел Личка, покинувший турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк", готов вернуться в РПЛ, если ему поступит хорошее предложение.
Чешский специалист работал в чемпионате России с "Оренбургом" и московским "Динамо". С поста главного тренера "бело-голубых" Личка был уволен в мае нынешнего года.
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой ответил, верит ли он в назначение Марцела Лички главным тренером красно-белых.
Фото: ФК "Динамо"