Кубок России

Челябинск
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Лечче
20:30
НаполиНе начат
Аталанта
22:45
МиланНе начат

Кубок Английской лиги

Уиком Уондерерс
22:45
ФулхэмНе начат
Гримсби Таун
22:45
БрентфордНе начат
Рексхэм
23:00
Кардифф СитиНе начат

Мостовой: Личка захочет вернуться в Россию, это лакомый чемпионат

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой ответил, верит ли он в назначение Марцела Лички главным тренером красно-белых.
Фото: ФК "Динамо"
"Честно сказать, не верю, что он придет в "Спартак". Футбол - это не наука. Марцел захочет вернуться в Россию, это лакомый чемпионат. Если вернется в Россию, то я ему тоже готов помочь!" - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Напомним, ранее Rusfootball.info сообщал о том, что Марцел Личка, покинувший турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк", готов вернуться в РПЛ, если ему поступит хорошее предложение.

Чешский специалист работал в чемпионате России с "Оренбургом" и московским "Динамо". С поста главного тренера "бело-голубых" Личка был уволен в мае нынешнего года.

