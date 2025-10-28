"Ну где Батраков и где Ямаль?". Ловчев - о возможном переходе игрока в "Барселону"

"Да ну нафиг, все в мире, блин, "интересуются". Это агенты раздувают, чтобы цену набить. Ну где Батраков и где Ямаль? Вот смотришь на Ямаля - у него нет соперников, он выходит и делает, что хочет. У нас - другой уровень", - сказал Ловчев в интервью "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что Алексей Батраков попал в шорт-лист "Барселоны". Спортивный блок клуба высоко оценивает потенциал полузащитника.
20-летний футболист является воспитанником московского "Локомотива". Контракт с игроком рассчитан до конца июня 2029 года. Всего за основной состав "железнодорожников" Батраков провел 60 матчей, забил 28 голов и отдал 14 голевых передач. Трансферная стоимость атакующего полузащитника по версии сайта Transfermarkt составляет 23 миллиона евро.
Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход Алексея Батракова в "Барселону".
