Нобоа - о Карпине: "Динамо" нужен был жёсткий тренер

"Карпин - очень хороший тренер. "Динамо" будет классной командой. Я всегда считал, что у клуба есть руководство, команда, хорошие финансы. Нужен был жёсткий тренер", - сказал Нобоа в интервью "Чемпионату".
Валерий Карпин стал главным тренером "Динамо" в начале июня 2025 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца сезона-2027/2028. Всего под его руководством команда провела 19 матчей, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений.
На данный момент бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 13-ти встречах.
