Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Челябинск
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
КАМАЗЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
0 - 1 0 1
НаполиЗавершен

Нобоа - о Карпине: "Динамо" нужен был жёсткий тренер

Бывший футболист "Зенита" Кристиан Нобоа положительно оценил назначение Валерия Карпина на пост главного тренера московского "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Карпин - очень хороший тренер. "Динамо" будет классной командой. Я всегда считал, что у клуба есть руководство, команда, хорошие финансы. Нужен был жёсткий тренер", - сказал Нобоа в интервью "Чемпионату".

Валерий Карпин стал главным тренером "Динамо" в начале июня 2025 года. Соглашение с российским специалистом рассчитано до конца сезона-2027/2028. Всего под его руководством команда провела 19 матчей, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 8 поражений.

На данный момент бело-голубые занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 13-ти встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится