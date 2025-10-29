"Это классная стратегия — чтобы было больше молодых. Но посмотрим, как все будет реализовано. Я за эту идею. Клубы начнут пристальнее следить за своими академиями, развивать их. Сейчас они в основном смотрят в сторону рынка легионеров. Проще купить иностранца, чем тщательно подводить своих воспитанников к основной команде. Будет расти институт юношеских сборных, активнее будет вестись работа по воспитанию подрастающего поколения", - цитирует Сычева "РГ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. На данный момент клубам разрешается вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов лимит будет приведен к правилу "10 в заявке, 5 на поле". Также министр спорта предлагал ввести потолок зарплат и создать перечень литературы для российских футболистов.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октябре сборная России провела две домашние товарищеские встречи - с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).
Сычев назвал плюсы ужесточения лимита на легионеров
Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался об ужесточении лимита на легионеров.
Фото: РФС