Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Сычев назвал плюсы ужесточения лимита на легионеров

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев высказался об ужесточении лимита на легионеров.
Фото: РФС
"Это классная стратегия — чтобы было больше молодых. Но посмотрим, как все будет реализовано. Я за эту идею. Клубы начнут пристальнее следить за своими академиями, развивать их. Сейчас они в основном смотрят в сторону рынка легионеров. Проще купить иностранца, чем тщательно подводить своих воспитанников к основной команде. Будет расти институт юношеских сборных, активнее будет вестись работа по воспитанию подрастающего поколения", - цитирует Сычева "РГ".

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в Российской Премьер-Лиге будет ужесточен лимит на легионеров. На данный момент клубам разрешается вносить в заявку 13 иностранных футболистов и одновременно выпускать на поле не более 8 легионеров. Сообщалось, что через несколько сезонов лимит будет приведен к правилу "10 в заявке, 5 на поле". Также министр спорта предлагал ввести потолок зарплат и создать перечень литературы для российских футболистов.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октябре сборная России провела две домашние товарищеские встречи - с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится