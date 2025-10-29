Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Семшов рассказал, чего не хватило "Спартаку" в матче с "Оренбургом"

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов оценил игру "Спартака" в матче 13 тура РПЛ с "Оренбургом" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Думалось, что "Спартак" пройдется по сопернику катком — тем более, после разгрома "Оренбурга" в Питере. Но кому нужна красота, идите в салон красоты, с "Оренбургом" пришлось повозиться, команда цеплялась. "Спартаку" же не хватило эмоций, и это удивительно — всего один удар в створ за матч, мало давления", - цитирует Семшова "РБ Спорт".

Московский "Спартак" одержал домашнюю победу над "Оренбургом" в 13 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0, единственный забитый мяч на свой счет записал Манфред Угальде - в этой встрече красно-белые нанесли всего лишь 1 удар в створ ворот соперника.

После 13 сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22 набранными очками. В 14 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с "Краснодаром", который лидирует в таблице с 29 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится