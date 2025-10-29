Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Защитник "Оренбурга": мы в каждой игре готовы умереть за очки

Защитник "Оренбурга" Артём Касимов прокомментировал настрой команд
Фото: ФК "Оренбург"
"Ни победы, ни поражения не меняют нашего настроя - каждый матч выходить, цепляться за очки, побеждать. Одно скажу точно - мы в каждой игре готовы за эти очки умереть. И думаю, как минимум этот матч с "Сочи" можно сравнить с финалом чемпионата", - сказал Касимов в интервью Metaraitings.

После 13 сыгранных туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Оренбург" занимает 14 место в турнирной таблице с восемью очками. В следующем матче команда Ильдара Ахметзянова примет на своём поле "Сочи", который находится на одну строчку ниже с аналогичным количеством баллов. Встреча состоится в воскресенье, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

