Защитник "Оренбурга": мы в каждой игре готовы умереть за очки

"Ни победы, ни поражения не меняют нашего настроя - каждый матч выходить, цепляться за очки, побеждать. Одно скажу точно - мы в каждой игре готовы за эти очки умереть. И думаю, как минимум этот матч с "Сочи" можно сравнить с финалом чемпионата", - сказал Касимов в интервью Metaraitings.
После 13 сыгранных туров в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Оренбург" занимает 14 место в турнирной таблице с восемью очками. В следующем матче команда Ильдара Ахметзянова примет на своём поле "Сочи", который находится на одну строчку ниже с аналогичным количеством баллов. Встреча состоится в воскресенье, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.
Защитник "Оренбурга" Артём Касимов прокомментировал настрой команд
