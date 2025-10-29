Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Защитник "Балтики" может продолжить карьеру в "Зените" или "Динамо" - источник

Московское "Динамо" и петербургский "Зенит интересуются защитником "Балтики" Мингияном Бевеевым.
Фото: ФК "Балтика"
По информации инсайдера Ивана Карпова, Мингиян Бевеев может покинуть "Балтику" в зимнее трансферное окно. Защитником интересуются "Зенит" и "Динамо".

В текущем сезоне Мингиян Бевеев принял участие в 16 матчах за калининградскую команду и отметился одним забитым мячом. Также в этом году он впервые сыграл за сборную России, выйдя в стартовом составе в товарищеской игре против Боливии.

После 13 сыгранных туров "Балтика" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится