Юрий Семин высказался о кандидатуре Марцела Лички на пост главного тренера "Спартака"

Российский тренер Юрий Семин отреагировал на возможное назначение Марцела Лички в московском "Спартаке".
Фото: "Матч ТВ"
"Марцел неплохо себя проявил в РПЛ. У него есть определенный стиль игры и понимание. Однако сложно сказать, как это будет работать в "Спартаке". По крайней мере, у него есть идея. Вполне возможно, что Личка поставит оборону в "Спартаке", — приводит слова Семина "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Марцел Личка может вернуться в Россию. Напомним, специалист был уволен из турецкого "Фатих Карагюмрюк". Личка ранее уже возглавлял клуб из РПЛ. С 2023 по 2025 год он был главным тренером "Динамо". Под его руководством в сезоне-2023/24 бело-голубые завоевали бронзу чемпионата России.

Деян Станкович занимает пост главного тренера "Спартака" с лета 2024 года. После 13-ти туров РПЛ текущего сезона красно-белые набрали 22 очка и на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице.

