Ерохин: "Зенит" всегда борется за первое место. Другого просто не существует

"У "Зенита" огромная мотивация вернуться на первое место. У всех в голове мысль, чтобы набрать максимальное количество очков. Думаю, каждому добавляет мотивации, что мы играем за "Зенит". Это клуб, который всегда борется за первое место. Другого места просто не существует", — приводит слова Ерохина Sport24.
26 октября санкт-петербургская команда одержала победу над "Динамо". Матч 13-го тура чемпионата России завершился со счетом 2:1. В составе "Зенита" голами отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.
На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 13-ти туров сине-бело-голубые набрали 26 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.
