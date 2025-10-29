Матчи Скрыть

Кубок России

Торпедо
0 - 0 0 0
Кубань-Холдинг1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Ерохин: "Зенит" всегда борется за первое место. Другого просто не существует

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что у команды есть мотивация вернуться на первое место в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"У "Зенита" огромная мотивация вернуться на первое место. У всех в голове мысль, чтобы набрать максимальное количество очков. Думаю, каждому добавляет мотивации, что мы играем за "Зенит". Это клуб, который всегда борется за первое место. Другого места просто не существует", — приводит слова Ерохина Sport24.

26 октября санкт-петербургская команда одержала победу над "Динамо". Матч 13-го тура чемпионата России завершился со счетом 2:1. В составе "Зенита" голами отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан.

На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 13-ти туров сине-бело-голубые набрали 26 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.

