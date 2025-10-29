"Когда я смотрю на игру Кисляка, у меня складывается ощущение, что его потенциал выше, чем у остальных сверстников. Его потенциал очень-очень высокий. На сегодняшний день это самый талантливый российский футболист. По потенциалу, характеру, пониманию игры я бы сейчас сравнил его с Беллингемом", – сказал Мамаев в шоу SMOL FM.
20-летний Матвей Кисляк в текущем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах за ЦСКА, в которых записал на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Кроме того, полузащитник шесть раз выступил за сборную России и отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение Кисляка с московским клубом истекает летом 2028 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Кисляка оценивается в 16 миллионов евро.
Мамаев рассказал, кого считает самым талантливым российским футболистом на данный момент
