Кубок России

Торпедо
0 - 0 0 0
Кубань-Холдинг1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Мамаев рассказал, кого считает самым талантливым российским футболистом на данный момент

Бывший российский футболист Павел Мамаев назвал полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка самым талантливым российским футболистом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Когда я смотрю на игру Кисляка, у меня складывается ощущение, что его потенциал выше, чем у остальных сверстников. Его потенциал очень-очень высокий. На сегодняшний день это самый талантливый российский футболист. По потенциалу, характеру, пониманию игры я бы сейчас сравнил его с Беллингемом", – сказал Мамаев в шоу SMOL FM.

20-летний Матвей Кисляк в текущем сезоне принял участие в 19 матчах во всех турнирах за ЦСКА, в которых записал на свой счет четыре гола и пять результативных передач. Кроме того, полузащитник шесть раз выступил за сборную России и отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение Кисляка с московским клубом истекает летом 2028 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Кисляка оценивается в 16 миллионов евро.

