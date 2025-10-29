Экс-игрок "Локомотива" прокомментировал трансферную политику клуба

"Не думаю, что "Локомотив" проводит целенаправленную политику по усилению состава исключительно российскими футболистами. Во-первых, команда подпитывается из академии, одной из самых сильных в России. Во-вторых, те отечественные игроки, которые приходят, на виду, проверенные не одним сезоном в РПЛ и практически все привлекаются в сборную. О потере качества язык сказать не повернётся", - сказал Беляев "Чемпионату".
В составе московского "Локомотива" выступают 4 иностранных игрока: Сесар Монтес, Жерзино Ньямси, Лукас Фассон и Кристиан Рамирес. Последний имеет два гражданства: эквадорское и российское.
На данный момент "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова провели 13 матчей, одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью в лиге. "Железнодорожники" являются единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в этом сезоне РПЛ.
Следующий матч "Локомотива" пройдет 1 ноября против "Зенита" в рамках чемпионата.
Бывший футболист московского "Локомотива" Максим Беляев высказался о трансферной стратегии "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"