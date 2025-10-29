Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
2 - 1 2 1
Верона2 тайм
Ювентус
1 - 1 1 1
Удинезе2 тайм
Рома
1 - 0 1 0
Парма2 тайм
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
0 - 0 0 0
Брест1 тайм
Лорьян
0 - 0 0 0
ПСЖ1 тайм
Метц
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
Ницца
1 - 0 1 0
Лилль1 тайм
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Экс-игрок "Локомотива" прокомментировал трансферную политику клуба

Бывший футболист московского "Локомотива" Максим Беляев высказался о трансферной стратегии "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Не думаю, что "Локомотив" проводит целенаправленную политику по усилению состава исключительно российскими футболистами. Во-первых, команда подпитывается из академии, одной из самых сильных в России. Во-вторых, те отечественные игроки, которые приходят, на виду, проверенные не одним сезоном в РПЛ и практически все привлекаются в сборную. О потере качества язык сказать не повернётся", - сказал Беляев "Чемпионату".

В составе московского "Локомотива" выступают 4 иностранных игрока: Сесар Монтес, Жерзино Ньямси, Лукас Фассон и Кристиан Рамирес. Последний имеет два гражданства: эквадорское и российское.

На данный момент "Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова провели 13 матчей, одержали 7 побед и 6 раз сыграли вничью в лиге. "Железнодорожники" являются единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в этом сезоне РПЛ.

Следующий матч "Локомотива" пройдет 1 ноября против "Зенита" в рамках чемпионата.

