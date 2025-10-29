Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
1 - 1 (П 3 - 1) 1 131
Кубань-ХолдингЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Ювентус
3 - 1 3 1
УдинезеЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
ПармаЗавершен
Интер
0 - 0 0 0
Фиорентина2 тайм
Болонья
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Дженоа
0 - 2 0 2
Кремонезе2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
1 - 0 1 0
БрестЗавершен
Лорьян
1 - 1 1 1
ПСЖЗавершен
Метц
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ницца
2 - 0 2 0
ЛилльЗавершен
Страсбург
0 - 0 0 0
Осер1 тайм
Нант
2 - 2 2 2
Монако1 тайм
Марсель
0 - 1 0 1
Анже1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Ренн1 тайм
Париж
0 - 1 0 1
Лион1 тайм

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
1 - 0 1 0
Брайтон2 тайм
Ливерпуль
0 - 2 0 2
Кристал Пэлас2 тайм
Вулверхэмптон
1 - 3 1 3
Челси2 тайм
Суонси
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Ньюкасл
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм

Орлов - о Соболеве: он не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство

Спортивный комментатор Геннадий Орлов подверг критике уровень игры нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев? Ну… Александр все-таки не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство. Не хватает ему нужных качеств. Не техничен, не быстр. Да, у него есть свои козыри. Но не для борьбы за золотые медали. Он слабее конкурентов, те - мастеровитее", - сказал Орлов в интервью "СЭ".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2027 года. Всего за клуб нападающий провел 47 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.

На данный момент "Зенит" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 13-ти матчах. Следующая игра сине-бело-голубых пройдет 1 ноября против "Локомотива" в рамках РПЛ.

