Орлов - о Соболеве: он не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство

"Соболев? Ну… Александр все-таки не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство. Не хватает ему нужных качеств. Не техничен, не быстр. Да, у него есть свои козыри. Но не для борьбы за золотые медали. Он слабее конкурентов, те - мастеровитее", - сказал Орлов в интервью "СЭ".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" в конце августа 2024 года. Контракт с футболистом рассчитан до 30 июня 2027 года. Всего за клуб нападающий провел 47 матчей, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач.
На данный момент "Зенит" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 13-ти матчах. Следующая игра сине-бело-голубых пройдет 1 ноября против "Локомотива" в рамках РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"