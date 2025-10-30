- Нужно Александра Мостового поставить главным тренером в "Спартак"? Хорошая идея. Мостовой уже давно хочет. И даже получил тренерскую лицензию. Я только двумя руками за. Но надо посмотреть, что будет дальше со Станковичем. Его уход — это пока только слухи.
С лета прошлого года московский "Спартак" возглавляет Деян Станкович. В мае этого года клуб продлил трудовое соглашение с сербским специалистом.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство красно-белых находится в поиске нового главного тренера команды, но пока ни с кем не договоренностей не имеет.
"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками. От топ-3 москвичи отстают на пять баллов.
Источник: "Матч ТВ"
"Двумя руками за". Ковальчук поддержал кандидатуру Мостового на пост главного тренера "Спартака"
Бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию с главным тренером "Спартака".
Фото: "Чемпионат"