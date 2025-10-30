Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Уфа
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
НефтехимикЗавершен
Факел
0 - 1 0 1
Арсенал Тула1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
20:30
СассуолоНе начат
Пиза
22:45
ЛациоНе начат

ЦСКА и "Динамо" интересуются мексиканским нападающим - Sport24

Нападающий "Гвадалахары" Армандо Гонсалес может перебраться в Москву.
Фото: Getty Images
По данным источника, 22-летний форвард "Гвадалахары" Армандо Гонсалес привлек внимание московских "Динамо" и ЦСКА. Также сообщается, что ранее с представителями игрока контактировал "Зенит".

Отмечается, что в ближайшее время московские клубы могут начать переговоры по возможному переходу футболиста.

В этом сезоне Гонсалес провел за "Гвадалахару" 18 матчей и записал на свой счет 11 забитых голов. Контракт нападающего с мексиканским клубом действует до конца декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость мексиканца в 2,5 миллиона евро.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится