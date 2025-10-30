ЦСКА и "Динамо" интересуются мексиканским нападающим - Sport24

По данным источника, 22-летний форвард "Гвадалахары" Армандо Гонсалес привлек внимание московских "Динамо" и ЦСКА. Также сообщается, что ранее с представителями игрока контактировал "Зенит".
Отмечается, что в ближайшее время московские клубы могут начать переговоры по возможному переходу футболиста.
В этом сезоне Гонсалес провел за "Гвадалахару" 18 матчей и записал на свой счет 11 забитых голов. Контракт нападающего с мексиканским клубом действует до конца декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую стоимость мексиканца в 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
Фото: Getty Images