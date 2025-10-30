Смородская: Карпин сделает из "Динамо" претендента на титул

"Со временем Карпин сделает из "Динамо" претендента на титул, ему нужно время на то, чтобы построить команду. Прошло уже достаточно? Ситуацию осложнило большое количество травм у ключевых игроков. Возможная отставка Карпина ни к чему хорошему не приведет. Она неуместна", - приводит слова Смородской "РБ Спорт".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" летом текущего года, специалист продолжает работу в национальной команде России. Зимой текущего года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова".
После 13 сыгранных туров столичный клуб располагается на 8 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 14 туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые сыграют на выезде с казанским "Рубином", который занимает 7 место в таблице с 18 баллами в своем активе.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила работу Валерия Карпина в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"