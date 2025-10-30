Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Уфа
1 - 1 (П 1 - 3) 1 113
НефтехимикЗавершен
Факел
2 - 3 2 3
Арсенал ТулаЗавершен

Квеквескири назвал сильнейшего легионера в РПЛ

Полузащитник "Оренбурга" Ираклий Квеквескири рассказал, кого считает сильнейшим легионером в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
— На ваш взгляд, кто самый сильный легионер РПЛ?

— Для меня — Вендел. Смотрю на той позиции, где я играл. Очень серьезный парень, - приводит слова Квеквескири "РБ Спорт".

В текущем сезоне Вендел провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 11 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 18 миллионов евро.

После 13 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. В 14 туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с московским "Локомотивом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится