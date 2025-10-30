Квеквескири назвал сильнейшего легионера в РПЛ

— На ваш взгляд, кто самый сильный легионер РПЛ?
— Для меня — Вендел. Смотрю на той позиции, где я играл. Очень серьезный парень, - приводит слова Квеквескири "РБ Спорт".
В текущем сезоне Вендел провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 11 матчей и отметился 2 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 18 миллионов евро.
После 13 сыгранных туров петербуржцы располагаются на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26 набранными очками. В 14 туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет на домашнем стадионе с московским "Локомотивом".
