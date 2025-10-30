"Лично я ничего не слышал об интересе к Батракову в Италии, у нас об этом не говорят. Но я считаю, он уже готов к тому, чтобы играть в Европе. На протяжении двух лет Батраков стабильно выступает", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 4 голевые передачи. На данный момент полузащитник является лучшим бомбардиром чемпионата России с 10 забитыми голами в своем активе.
Рыночная стоимость 20-летнего россиянина, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 23 миллиона евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Камоцци рассказал, интересуются ли Батраковым в Италии
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в европейский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"