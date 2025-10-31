Ерохин: лимит создавался, чтобы дать молодым игрокам площадку для развития

"Принесёт ли пользу новый лимит? Думаю, руководство РПЛ и Министерства спорта будут отталкиваться от реалий, которые существуют и постараются принять самое правильное решение. Я как действующий футболист буду работать с тем, что предложит руководство. Лимит создавался, чтобы дать молодым футболистам площадку для развития", - сказал Ерохин в интервью Sport24.
Ранее министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв предлагал, чтобы с 2028 года в клубах РПЛ было максимум по 10 иностранцев в заявке и по пять - на поле. Сейчас лимит на легионеров работе по схеме "13+8".
Александр Ерохин в текущем сезоне принял участие в составе "Зенита" в девяти матчах во всех турнирах и отличился тремя забитыми мячами.
После 13 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице, имея в своём активе 26 очков.
Фото: ФК "Зенит"