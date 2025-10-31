Матчи Скрыть

Агент Хлусевича: на данный момент Даниил - игрок "Спартака"

Агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника "Спартака" Даниила Хлусевича, высказался о том, что игрок может покинуть красно-белых.
Фото: ФК "Спартак" Москва
"На данный момент Даниил - игрок "Спартака". И он максимально сконцентрирован на предстоящих матчах команды. Что будет зимой, ещё никому не известно", - сказал Меренков в интервью "СЭ".

Ранее в СМИ была информация, что Даниил Хлусевич может покинуть "Спартак" в зимнее трансферное окно из-за недостатка игрового времени.

Напомним, что защитник выступает за красно-белых с января 2022 года. В его активе шесть голов и 12 голевых передач в 108 играх за команду. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в три миллиона евро.

После 13 сыгранных туров "Спартак" занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России с 22 очками.

