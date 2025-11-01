Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
17:45
ДинамоНе начат
Динамо Мх
17:45
Крылья СоветовНе начат
Зенит
20:15
ЛокомотивНе начат
Ростов
20:15
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
14:00
СоколНе начат
Шинник
17:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
18:00
ЛидсНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Фулхэм
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Бернли
18:00
АрсеналНе начат
Кристал Пэлас
18:00
БрентфордНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЧелсиНе начат
Ливерпуль
23:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
18:15
СевильяНе начат
Реал Сосьедад
20:30
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Удинезе
17:00
АталантаНе начат
Наполи
20:00
КомоНе начат
Кремонезе
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
17:30
АйнтрахтНе начат
Унион
17:30
ФрайбургНе начат
Майнц
17:30
ВердерНе начат
Санкт-Паули
17:30
Боруссия МНе начат
РБ Лейпциг
17:30
ШтутгартНе начат
Бавария
20:30
БайерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
19:00
НиццаНе начат
Монако
21:00
ПарижНе начат
Осер
23:05
МарсельНе начат

Круговой – о попытке похищения Мостового: как он рванул! Только пятки сверкали!

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал попытку похищения полузащитника "Зенита" Андрея Мостового.
Фото: ФК "Зенит"
"Ситуация пугающая и страшная. Но как он рванул! Только пятки сверкали! Слава богу, что все обошлось. Не до смеха, но я думаю, что теперь надо быть бдительнее. Я ему написал, поддержал", — приводит слова Кругового "Спорт-Экспресс".

Андрея Мостового пытались похитить в ночь с 22 на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге. В сети появилось видео, на котором несколько мужчин подбежали к футболисту в момент, когда он направлялся к своему автомобилю. Неизвестные начали хватать Мостового за руки, пытаясь усадить его в микроавтобус. Однако полузащитнику удалось отбиться и убежать.

В сезоне-2025/26 27-летний полузащитник "Зенита" принял участие в 18-ти матчах за сине-бело-голубых, в которых отметился пятью голами и отдал 4 результативные передачи.

