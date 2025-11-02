Матчи Скрыть

Главный тренер "Крыльев Советов": готов работать, подавать в отставку не планирую

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев высказался о своём возможном уходе из клуба.
Фото" ФК "Крылья Советов"
"Моё будущее? Я сейчас ни в чём не уверен. Результата нет. Естественно, будут идти слухи об уходе. С большим достоинством приму решение руководства клуба, когда оно будет. Я готов работать, подавать в отставку не планирую. Всё зависит от решения руководства", - сказал Адиев в интервью Sport24.

Вчера, 1 ноября "Крылья Советов" на выезде уступили махачкалинскому "Динамо" со счётом 2:0. Самарцы не могут одержать победу в Российской премьер-Лиге на протяжении шести игр подряд.

На данный момент подопечные Магомеда Адиева занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 13 баллов.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на своём поле против "Зенита". Игра пройдёт в воскресенье, 9 ноября.

Напомним, что Магомед Адиев пришёл в команду в летнее межсезонье, сменив на посту главного тренера Игоря Осинькина, работавшего в самарской команде с 2020 года.

