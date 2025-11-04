"Влияет психологически". Нападающий "Ахмата" - о работе с Черчесовым

"Станислав Саламович влияет, в первую очередь, психологически. Когда в команду приходит тренер с такой аурой, то ты с первых тренировок осознаёшь, что играть в пол ноги просто не имеешь права. Когда все в команде выкладываются на сто процентов, и никто никому не рассказывает, как надо играть, то у нас все получается", - цитирует Мелкадзе Metaratings.
Станислав Черчесов был назначен на пост главного тренера грозненского "Ахмата" в августе текущего года - российский специалист сменил на этому посту Александра Сторожука, который проработал в клубе меньше 3 месяцев.
После 14 сыгранных туров грозненцы занимают 9 место в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 15 туре Российской Премьер-Лиги команда Станислава Черчесова сыграет на домашнем стадионе с московским "Спартаком". Напомним, что грозненцы вылетели из розыгрыша Кубка России, заняв последнее место на групповом этапе.
Фото: ФК "Ахмат"