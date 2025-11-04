"Ваня чувствует себя хорошо, тренируется с командой в обычном режиме. Во время игры он получил удар по голове, и у него закружилась голова. Но сейчас все в порядке", - цитирует агента "СЭ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:0. Защитник петербуржцев Ваня Дркушич вышел на поле с первых минут и был заменен во второй половине встречи из-за повреждения.
В текущем сезоне Ваня Дркушич вышел на поле в составе сине-бело-голубых в 17 встречах и не отметился результативными действиями.
Агент Дркушича рассказал о состоянии здоровья защитника "Зенита"
Фото: ФК "Зенит"