Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Агент Дркушича рассказал о состоянии здоровья защитника "Зенита"

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника "Зенита" Вани Дркушича, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
"Ваня чувствует себя хорошо, тренируется с командой в обычном режиме. Во время игры он получил удар по голове, и у него закружилась голова. Но сейчас все в порядке", - цитирует агента "СЭ".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:0. Защитник петербуржцев Ваня Дркушич вышел на поле с первых минут и был заменен во второй половине встречи из-за повреждения.

В текущем сезоне Ваня Дркушич вышел на поле в составе сине-бело-голубых в 17 встречах и не отметился результативными действиями.

