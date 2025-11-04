Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Наполи
20:45
АйнтрахтНе начат
Славия
20:45
АрсеналНе начат
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Полузащитник "Динамо": у нас есть все шансы выиграть оба матча против "Зенита" в Кубке

Полузащитник "Динамо" Бителло прокомментировал предстоящие кубковые встречи с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Мне нравится играть против такого сильного соперника, как "Зенит". Это большая команда, которая даёт сопернику играть. "Зенит" - очень сложный соперник, но "Динамо" - великий клуб. У нас есть все возможности и все шансы выиграть оба матчи в Кубке России", - сказал Бителло в интервью Metaraitings.

Напомним, что первая игра четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" пройдёт в среду, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Ответный матч состоится в Москве 27 ноября.

В текущем сезоне полузащитник "Динамо" Бителло принял участие в 17 встречах за команду. Бразилец отличился пятью забитыми мячами и отдал три голевые передачи.

