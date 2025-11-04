Полузащитник "Динамо": у нас есть все шансы выиграть оба матча против "Зенита" в Кубке

"Мне нравится играть против такого сильного соперника, как "Зенит". Это большая команда, которая даёт сопернику играть. "Зенит" - очень сложный соперник, но "Динамо" - великий клуб. У нас есть все возможности и все шансы выиграть оба матчи в Кубке России", - сказал Бителло в интервью Metaraitings.
Напомним, что первая игра четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" пройдёт в среду, 5 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Ответный матч состоится в Москве 27 ноября.
В текущем сезоне полузащитник "Динамо" Бителло принял участие в 17 встречах за команду. Бразилец отличился пятью забитыми мячами и отдал три голевые передачи.