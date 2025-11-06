"Переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении сборной России и клубов к участию в официальных международных соревнованиях в настоящий момент продолжаются. Что-то дополнительное пока прокомментировать не можем", — приводит слова Митрофанова "Чемпионат".
Напомним, российские футбольные команды и сборная не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
В ноябре национальная команда России проведет товарищеские встречи со сборными Перу и Чили. 12 числа команда Валерия Карпина сыграет с Перу в Санкт-Петербурге. Матч России со сборной Чили состоится 15 ноября в Сочи.
Генсек РФС: переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении России продолжаются
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможное возвращение российский команд на международную арену.
Фото: РИА Новости