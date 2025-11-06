"Понятно, их объединяет любовь к работе с мячом. Но Жедсон - это больше про быстрое развитие атак, а Барко чаще предпочитает "повозиться", найти лучший момент для передачи. В каждом из подходов есть свои плюсы в зависимости от ситуации. А такое разнообразие должно помогать команде", - приводит слова Умярова официальный сайт "Спартака".
Жедсон Фернандеш перебрался в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 20,78 млн евро. В первых 13 матчах за российскую команду португалец отметился пятью голами и двумя результативными передачами.
Эсекьель Барко выступает за "Спартак" с лета прошлого года. В текущем сезоне на его счету четыре забитых мяча и два голевых паса в 15 встречах.
Игрок "Спартака" Умяров рассказал, в чём сходства и различия между Жедсоном и Барко
Фото: официальный сайт "Спартака"