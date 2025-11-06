Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Педро: интерес "Ньюкасла" и "Тоттенхэма"? Я счастлив в "Зените"

Вингер "Зенита" Педро ответил на вопрос об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Англии.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Знаю ли я про слухи о "Ньюкасле" и "Тоттенхэме"? Могу сказать только, что я счастлив в "Зените", помогаю команде. Надеюсь завоевать здесь еще большое количество титулов. Все, что касается моего будущего и каких-то других вещей, не связанных с "Зенитом", - это все в ведении клуба и моих представителей", - цитирует Педро ТАСС.

Педро выступает за санкт-петербургский "Зенит" с февраля 2024 года. Ранее сообщалось, что интерес к форварду молодёжной сборной Бразилии проявляют клубы "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", выступающие в английской Премьер-Лиге. Минувшим летом интерес к Педро приписывали саудовскому "Аль-Иттихаду".

В текущем сезоне на счету 19-летнего вингера 19 матчей в чемпионате и Кубке России. В них Педро отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

