"Знаю ли я про слухи о "Ньюкасле" и "Тоттенхэме"? Могу сказать только, что я счастлив в "Зените", помогаю команде. Надеюсь завоевать здесь еще большое количество титулов. Все, что касается моего будущего и каких-то других вещей, не связанных с "Зенитом", - это все в ведении клуба и моих представителей", - цитирует Педро ТАСС.
Педро выступает за санкт-петербургский "Зенит" с февраля 2024 года. Ранее сообщалось, что интерес к форварду молодёжной сборной Бразилии проявляют клубы "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", выступающие в английской Премьер-Лиге. Минувшим летом интерес к Педро приписывали саудовскому "Аль-Иттихаду".
В текущем сезоне на счету 19-летнего вингера 19 матчей в чемпионате и Кубке России. В них Педро отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Педро: интерес "Ньюкасла" и "Тоттенхэма"? Я счастлив в "Зените"
Вингер "Зенита" Педро ответил на вопрос об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Англии.
Фото: официальный сайт "Зенита"