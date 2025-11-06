Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

Орлов: Соболев - игрок из другой лиги - для него большой успех, что его выпускают за "Зенит"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев — это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за "Зенит". Но для "Зенита" это минус. Он же ничего не дает команде. Когда выходят Глушенков, Педро, сразу видно — другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в "Зените", - цитирует Орлова "Чемпионат".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.

После 14 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла. Вчера, 5 ноября, петербуржцы на выезде уступили московскому "Динамо" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:3).

