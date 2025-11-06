Орлов: Соболев - игрок из другой лиги - для него большой успех, что его выпускают за "Зенит"

"Соболев — это вообще игрок из другой лиги. В прошлом сезоне с ним мучились, в этом. Для него большой успех, что его выпускают за "Зенит". Но для "Зенита" это минус. Он же ничего не дает команде. Когда выходят Глушенков, Педро, сразу видно — другой уровень. Только слепой не видит и глухой не слышит, что говорят все специалисты об игре Соболева в "Зените", - цитирует Орлова "Чемпионат".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" летом 2024 года за 10 миллионов евро и заключил трехлетний контракт. В текущем сезоне форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи.
После 14 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 29 набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла. Вчера, 5 ноября, петербуржцы на выезде уступили московскому "Динамо" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:3).
Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"