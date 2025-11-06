"Ему нужно еще немного времени для того, чтобы он набрал оптимальные кондиции". Семин - о Тюкавине

"Мне понравилась игра Тюкавина в матче с "Зенитом". Думаю, ему нужно еще немного времени для того, чтобы он набрал оптимальные кондиции. Всегда есть куда расти. Это не так просто. Но теперь он сразу показывает лучший футбол", - цитирует Семина "Матч ТВ".
Константин Тюкавин получил травму в марте текущего года - у нападающего московского "Динамо" был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Форвард вернулся на футбольное поле в сентябре текущего года.
Всего на счету футболиста в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Вчера, 5 ноября, бело-голубые одержали выездную победу над петербургским "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Константин Тюкавин отметился 1 забитым голом и 1 голевой передачей.
Российский тренер Юрий Семин высказался об игре нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
