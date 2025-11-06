Матчи Скрыть

Кубок России

Спартак
19:30
ЛокомотивНе начат

Лига Европы УЕФА

Црвена Звезда
20:45
ЛилльНе начат
Мидтьюлланд
20:45
СелтикНе начат
Штурм
20:45
Ноттингем ФорестНе начат
Динамо Загреб
20:45
СельтаНе начат
Ницца
20:45
ФрайбургНе начат
Утрехт
20:45
ПортуНе начат
Ред Булл Зальцбург
20:45
Гоу Эхед ИглсНе начат
Мальмё
20:45
ПанатинаикосНе начат
Базель
20:45
ФКСБНе начат
ПАОК
23:00
Янг БойзНе начат
Ференцварош
23:00
ЛудогорецНе начат
Брага
23:00
ГенкНе начат
Рейнджерс
23:00
РомаНе начат
Штутгарт
23:00
ФейеноордНе начат
Астон Вилла
23:00
Маккаби Тель-АвивНе начат
Виктория П
23:00
ФенербахчеНе начат
Бетис
23:00
ЛионНе начат
Болонья
23:00
БраннНе начат

Лига конференций УЕФА

АЕК Афины
20:45
Шэмрок РоверсНе начат
Самсунспор
20:45
Хамрун СпартансНе начат
КуПС
20:45
СлованНе начат
Спарта
20:45
РакувНе начат
Целе
20:45
ЛегияНе начат
Ноа
20:45
СигмаНе начат
Шахтер
20:45
БрейдабликНе начат
АЕК Ларнака
20:45
АбердинНе начат
Майнц
20:45
ФиорентинаНе начат
Линкольн
23:00
РиекаНе начат
Лозанна
23:00
ОмонияНе начат
Шкендия
23:00
ЯгеллонияНе начат
Райо Вальекано
23:00
ЛехНе начат
Шелбурн
23:00
ДритаНе начат
Хеккен
23:00
СтрасбургНе начат
Рапид
23:00
Университатя КрайоваНе начат
Динамо Киев
23:00
ЗриньскиНе начат
Кристал Пэлас
23:00
АЗ АлкмарНе начат

"Ему нужно еще немного времени для того, чтобы он набрал оптимальные кондиции". Семин - о Тюкавине

Российский тренер Юрий Семин высказался об игре нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Мне понравилась игра Тюкавина в матче с "Зенитом". Думаю, ему нужно еще немного времени для того, чтобы он набрал оптимальные кондиции. Всегда есть куда расти. Это не так просто. Но теперь он сразу показывает лучший футбол", - цитирует Семина "Матч ТВ".

Константин Тюкавин получил травму в марте текущего года - у нападающего московского "Динамо" был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Форвард вернулся на футбольное поле в сентябре текущего года.

Всего на счету футболиста в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Вчера, 5 ноября, бело-голубые одержали выездную победу над петербургским "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Константин Тюкавин отметился 1 забитым голом и 1 голевой передачей.

