В руководстве "Динамо" высказались об игре Тюкавина

"Тюкавин ещё не готов. То, что у него есть исключительные качества, это видно всем, кто наблюдает за игрой с тренерской скамейки и трибун. Будем надеяться, что в ближайшее время он будет готов сыграть полный матч с максимальной отдачей", - цитирует Пивоварова Metaratings.
Константин Тюкавин получил травму в марте текущего года - у нападающего московского "Динамо" был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Форвард вернулся на футбольное поле в сентябре текущего года.
Всего на счету футболиста в текущем сезоне 9 матчей во всех турнирах, 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Вчера, 5 ноября, бело-голубые одержали выездную победу над петербургским "Зенитом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Константин Тюкавин отметился 1 забитым голом и 1 голевой передачей.
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался об игре нападающего Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"