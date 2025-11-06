- Батраков — замечательный игрок, который с начала сезона демонстрирует стабильный высокий уровень. На мой взгляд, он сейчас один из лучших в РПЛ, - сказал Станкович "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 4 результативные передачи. В 2025 году полузащитник провел 6 матчей за сборную России и отметился 2 забитыми голами и 2 голевыми передачами.
Матч 1/4 финал Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом" начался сегодня, 6 ноября, в 19:30 по московскому времени. К 47-й минуте счет 1:0 в пользу красно-белых.
Главный тренер "Спартака" высказался об игре Батракова
Главный тренер "Спартака" Деян Станкович высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"