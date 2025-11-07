Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
14:00
АкронНе начат
Динамо Мх
16:30
ЦСКАНе начат
Нижний Новгород
16:30
РубинНе начат
Сочи
19:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
15:00
ЧайкаНе начат
Родина
16:00
НефтехимикНе начат
КАМАЗ
17:00
Волга УлНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Тоттенхэм
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Эвертон
18:00
ФулхэмНе начат
Вест Хэм
18:00
БернлиНе начат
Сандерленд
20:30
АрсеналНе начат
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АлавесНе начат
Севилья
18:15
ОсасунаНе начат
Атлетико
20:30
ЛевантеНе начат
Эспаньол
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
17:00
ВеронаНе начат
Комо
17:00
КальяриНе начат
Ювентус
20:00
ТориноНе начат
Парма
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
17:30
БаварияНе начат
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
Гамбург
17:30
Боруссия ДНе начат
Байер
17:30
ХайденхаймНе начат
Боруссия М
20:30
КельнНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
19:00
БрестНе начат
Гавр
21:00
НантНе начат
Монако
23:05
ЛансНе начат

Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке - пусть едет. Тогда он не тренер

Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слова наставника "Спартака" Дена Станковича об усталости.
Фото: ФК "Спартак"
"Если Станкович хочет к жене и дочке – значит, пусть едет. Тогда он не тренер. Пока ты тренер, ты обязан уметь выходить из таких ситуаций. Сегодня ты на вершине таблицы, завтра – внизу. Это нормально. Надо терпеть", - цитирует Петржелу "РИА Новости".

Напомним, ранее главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что устал от происходящего и хочет домой. Также сербский специалист упомянул, что готов к своему увольнению.

Красно-белые набрали 22 очка после 14 туров и находятся на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 9 ноября, команда Станковича сыграет в гостях против "Ахмата" в рамках 15-го тура чемпионата России.

