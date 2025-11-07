"Если Станкович хочет к жене и дочке – значит, пусть едет. Тогда он не тренер. Пока ты тренер, ты обязан уметь выходить из таких ситуаций. Сегодня ты на вершине таблицы, завтра – внизу. Это нормально. Надо терпеть", - цитирует Петржелу "РИА Новости".
Напомним, ранее главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович заявил, что устал от происходящего и хочет домой. Также сербский специалист упомянул, что готов к своему увольнению.
Красно-белые набрали 22 очка после 14 туров и находятся на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 9 ноября, команда Станковича сыграет в гостях против "Ахмата" в рамках 15-го тура чемпионата России.
Петржела: если Станкович хочет к жене и дочке - пусть едет. Тогда он не тренер
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слова наставника "Спартака" Дена Станковича об усталости.
Фото: ФК "Спартак"