Тюкавин назвал ужасной игру "Динамо" в матче с "Акроном"

"Что не получилось, почему такой результат? Победить. Сами видите, сыграли, можно сказать, ужасно. Первый тайм полностью вообще провалили, ничего особо такого не создали. "Акрон" тоже ничего не сделал в первом тайме, кроме того, когда мы ошиблись. Так что мы сегодня в первом тайме сыграли очень пассивно в атаке", - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".
Сегодня, 8 ноября, столичное "Динамо" на домашнем стадионе уступило тольяттинскому "Акрону" в 15 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 1:2. Благодаря этой победе тольяттинцы обошли бело-голубых в турнирной таблице российского чемпионата и поднялись на 8 строчку, команда Валерия Карпина располагается на 9 месте с 17 баллами в своем активе.
Напомним, что московский клуб одержал победу над петербургским "Зенитом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Ответная встреча состоится на домашнем стадионе бело-голубых.